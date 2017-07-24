Azeravtoyol получит 3 млн манатов на строительство автодороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 3 млн манатов на строительство автодороги Зиря-Тюркан в Хазарском районе Баку.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Автодорога Зиря-Тюркан соединяет два населенных пункта, в которых проживают 24 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

А.Азизов