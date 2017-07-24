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Дальнее зарубежье 24.07.2017 19:39

Вице-президент Ирака на переговорах в Москве разъяснил позицию Багдада о нежелательности курдского референдума

Вопрос о предстоящем референдуме о независимости Иракского Курдистана обсуждался на встречах делегации Ирака в Москве, сообщил в понедельник вице-президент страны Нури аль-Малики.

"Да, мы обсудили вопрос о референдуме в контексте нашего видения будущего, которое бы мы хотели для нашей страны", - заявил Н.аль-Малики журналистам после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ранее в тот же день он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы очень хотим добиться интересов иракского народа, курдского народа, мы поддерживаем интересы курдского народа. Однако то, что мы видим сейчас, как нам кажется, не служит интересам иракского народа в нужной степени", - отметил вице-президент Ирака.

По его словам, Ирак хотел бы "серьезного диалога между Багдадом и Курдистаном для того, чтобы добиться урегулирования".

"Однако, как мы видим сейчас, ситуация развивается в совершенно противоположном направлении, не в интересах Ирака", - подчеркнул Н. аль-Малики.

Референдум о независимости Иракского Курдистана намечен на 25 сентября.

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Тэги: ИРАК, КУРДЫ


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