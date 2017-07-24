Лавров: предложение о создании российско-американской группы по кибербезопасности по-прежнему актуально

Инициатива создания российско-американской группы по кибербезопасности по-прежнему актуальна, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Считаю это предложение по-прежнему актуальным", - сказал С.Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

"Нас трудно заподозрить в том, что мы уклоняемся от честного разговора на эту тему. Надеюсь, что и американская общественность не будет связывать руки администрации в участии в таком диалоге с нами", - отметил глава МИД России.

По словам министра, "некоторые конгрессмены в Вашингтоне стали обвинять президента США Дональда Трампа в том, что идя на такую договоренность, он якобы садится за стол "с дьяволом".

"Считаю, что это какая-то детская позиция. Если кто-то чем-то озабочен и связывает это с неправомерными действиями России в киберпространстве, то любой нормальный человек будет заинтересован в том, чтобы напрямую поговорить с тем, кого подозревает", - сказал министр.

С.Лавров напомнил, что Россия "в ООН уже многие годы продвигает правила ответственного поведения государств в киберпространстве и внесли соответствующий документ".