Лавров: курдский вопрос шире границ Ирака, затрагивает ситуацию в ряде соседних государств

В Москве считают, что референдум о независимости иракского Курдистана должен отвечать нормам международного права и учитывать обстановку в регионе, готовы содействовать нормальному течению этого процесса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что воля курдского народа будет выражена мирно, и окончательные формы реализации результатов референдума будут сформулированы таким образом, чтобы учесть все факторы, о которых я сказал, в том числе обстановку в регионе и позиции соседних с Ираком стран", - сказал С.Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

"Насколько я понимаю, руководство КАР (Курдский автономный район - ИФ) осуществляет контакты с соседними с Ираком государствами, с их столицами. Мы будем готовы, если такое будет сочтено возможным Багдадом и Эрбилем, также содействовать нормальному, взаимоуважительному течению этого процесса", - добавил он.

"Рассчитываем, что при принятии окончательных решений будет просчитано все, что касается политических, геополитических, демографических и экономических последствий этого шага, в том числе с учетом того, что курдский вопрос шире границ современного Ирака и затрагивает ситуацию в целом ряде соседних государств", - подчеркнул министр.

С.Лавров добавил, что "курдский вопрос играет большую роль и занимает ведущее место в процессах урегулирования кризисов, которые сейчас разворачиваются в регионе".

"Мы исходим из того, что законные устремления курдов, как и других народов, необходимо реализовывать в рамках имеющихся норм международного права. Это касается и того решения о проведении референдума, которое, как мы понимаем, было окончательно принято в Эрбиле", - заключил он.