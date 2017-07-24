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Дальнее зарубежье 24.07.2017 20:53

Лавров: американские политики параноидальной русофобией загоняют себя на высокий забор, откуда потом трудно прыгать

Нормальным людям в США непросто существовать в условиях "параноидального увлечения русофобией" в Штатах, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта , который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела", - сказал С.Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

"Нормальным людям там непросто", - отметил министр.

Он добавил, что "даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу".

"Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно. Наверно, многие их тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это ненормально и каким-то образом должно прекратиться, - отметил министр. - К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать. Важно, чтобы "вышел пар" из этой кампании".

"Я не думаю, что кто-то может искусственно на нее повлиять, но она выдохнется, хотя бы потому, что, подчеркну еще раз, ни единого факта так и не было предъявлено", - подчеркнул он.

По словам С.Лаврова, "всё, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, "высосано из пальца".

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Тэги: ЛАВРОВ, США, РУСОФОБИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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