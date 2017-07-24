Лавров: американские политики параноидальной русофобией загоняют себя на высокий забор, откуда потом трудно прыгать

Нормальным людям в США непросто существовать в условиях "параноидального увлечения русофобией" в Штатах, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы понимаем, насколько сейчас тяжело в Вашингтоне тем, кто пытается все-таки проявлять здравый смысл в условиях повального, параноидального увлечения русофобией при отсутствии за многие месяцы всяких расследований или хотя бы единого факта , который мог бы быть предъявлен в подтверждение вмешательства России в американские дела", - сказал С.Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".
"Нормальным людям там непросто", - отметил министр.
Он добавил, что "даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу".
"Я со многими из них общался, когда работал еще в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно. Наверно, многие их тех, кто поддался этому аномальному для американской политики движению, понимают, что все это ненормально и каким-то образом должно прекратиться, - отметил министр. - К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать. Важно, чтобы "вышел пар" из этой кампании".
"Я не думаю, что кто-то может искусственно на нее повлиять, но она выдохнется, хотя бы потому, что, подчеркну еще раз, ни единого факта так и не было предъявлено", - подчеркнул он.
По словам С.Лаврова, "всё, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, "высосано из пальца".
В Баку отмечают отсутствие у Еревана стремления к мирному решению карабахского конфликта – МИД Азербайджана
Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в «Армейских международных играх – 2017»
Минобороны РФ: К северо-западу от Пальмиры блокирована крупная группировка ИГИЛ
Рост цен на нефть превышает 1%, Brent торгуется около $48,6 за баррель
Выполнение отстающими странами обязательств по ОПЕК+ на все 100% даст сокращение еще на 200 тыс. б/с
Azeravtoyol получит 3 млн манатов на строительство автодороги в Баку
"Дюнкерк" собрал свыше $50 млн в первые выходные после премьеры
Экс-банкир Гительсон объявлен в розыск
"Лаборатория Касперского" остается поставщиком госзаказчиков из США - газета
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»