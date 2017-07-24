Зять Трампа Кушнер отверг обвинения в сговоре с Россией и заявил, что не знает никого в окружении президента, кто бы делал такое

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в понедельник вновь заявил, что не вступал в сговор с Россией.

"Я не вступал в сговоры с Россией и не знаю никого, кто занимался бы подобными вещами", - заявил Д.Кушнер, выступая перед журналистами по окончании закрытых слушаний в сенатском комитете по разведке.