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Дальнее зарубежье 24.07.2017 21:38

Зять Трампа Кушнер отверг обвинения в сговоре с Россией и заявил, что не знает никого в окружении президента, кто бы делал такое

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в понедельник вновь заявил, что не вступал в сговор с Россией.

"Я не вступал в сговоры с Россией и не знаю никого, кто занимался бы подобными вещами", - заявил Д.Кушнер, выступая перед журналистами по окончании закрытых слушаний в сенатском комитете по разведке.

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Тэги: КУШНЕР, РОССИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]