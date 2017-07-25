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Инфраструктура и тендеры 25.07.2017 10:11

Канадская INKAS поставит МВД Азербайджана бронемашины пехоты

Канадская компания INKAS Armored Vehicle Manufacturing заключила договор с министерством внутренних дел Азербайджана на поставку бронемашин пехоты (Armored Personnel Carriers – APC), сообщает канадский русскоязычный ресурс Russian Week.

«Несколько машин уже доставлены в Азербайджан», - сообщили в компании.

INKAS заключила также договор о создании совместного предприятия по выпуску APC «на месте» – на территории импортера.

По словам Романа Шимонова, вице-президента INKAS по маркетингу и развитию, его компания прошла все необходимые процедуры департамента иностранных дел (Global Affairs Canada) и получила разрешение правительства на поставку военного оборудования за границу.

«Азербайджан – уникальная страна, учитывая ее географическое положение, геополитические вызовы, поскольку находится между Ираном, Арменией и Турцией. У страны есть все резервы, и она ищет возможности решения своих оборонных проблем, а также – по защите своих границ», – поясняет Р.Шимонов, который будет выполнять обязанности генерального менеджера предприятия AZCAN Defence Solutions.

По словам Р.Шимонова, INKAS не выпускает, собственно, «военных» машин. «Наше производство сосредоточено на сборке военизированного (не военного) оборудования и автомобилей для органов правопорядка», – говорит он.

При этом сайт фирмы сообщает, что INKAS Sentry APC могут использоваться армейскими подразделениями, спецназом и другими правоохранительными организациями.

А.Ахундов

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Тэги: МВД, БРОНЕМАШИНЫ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]