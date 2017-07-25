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Дальнее зарубежье 25.07.2017 15:55

В Кремле считают преждевременным комментировать слухи о грядущей отставке госсекретаря США Тиллерсона

В Кремле заявили, что не собираются комментировать слухи о грядущей отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к сведениям о якобы предстоящем уходе со своего поста Р.Тиллерсона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы пока не слышали каких-либо официальных заявлений господина Тиллерсона на этот счет или заявлений из Белого дома, поэтому нам нечем руководствоваться для того, чтобы давать какую-то оценку".

Д.Песков отметил при этом: "Голословные заявления ряда СМИ, к сожалению, в последнее время мы не можем квалифицировать как надежные источники и не делаем этого".

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Тэги: ТИЛЛЕРСОН, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]