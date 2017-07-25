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Бизнес и законодательство 25.07.2017 15:22

Минэкономики Азербайджана изучает возможность создания новых промзон в регионах страны

Министерство экономики Азербайджана изучает возможность создания новых промышленных зон в регионах страны, заявил глава ведомства Шахин Мустафаев.

"В настоящее время изучается возможность создания промышленных зон в Агдамском, Агстафинском, Газахском и др. районах страны", - сказал Ш.Мустафаев на заседании коллегии ведомства.

В настоящее время в Азербайджане действуют Сумгайытский химико-промышленный парк (СХПП), Балаханинский, Гарадагский, Мингечевирский и Пираллахинский парки.

"Инвестиции в 10 проектов на территории СХПП составят $1,2 млрд, в проекты в Балаханинском промышленном парке - 23 млн манатов (5 проектов)", - отметил он.

Кроме этого, действует Нефтчалинская промышленная зона, где уже начали деятельность 3 предприятия и еще 6 предприятий будут введены в строй до конца текущего года. В Масаллинской промышленной зоне планируется реализация 33 проектов с объемом инвестиций в 33 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: РЕГИОНЫ, ПРОМЗОНЫ, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]