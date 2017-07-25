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Дальнее зарубежье 25.07.2017 20:58

Кушнер прибыл в Конгресс на второй день слушаний о предполагаемых контактах с Россией

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Капитолий Вашингтона на второй день закрытых слушаний, на сей раз проводимых комитетом по разведке палаты представителей конгресса США, сообщил во вторник телеканал Эн-би-си Ньюс.

Слушания проводятся в рамках расследования о якобы имевшем место вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США 2016 года.

Накануне после завершения слушаний в сенатском комитете по разведке конгресса США Д.Кушнер, выступая перед журналистами, заявил, что не вступал в какие-либо сговоры с российскими представителями и не знает никого, кто занимался бы подобными вещами.

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Тэги: США, КУШНЕР, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]