Кушнер прибыл в Конгресс на второй день слушаний о предполагаемых контактах с Россией

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Капитолий Вашингтона на второй день закрытых слушаний, на сей раз проводимых комитетом по разведке палаты представителей конгресса США, сообщил во вторник телеканал Эн-би-си Ньюс.
Слушания проводятся в рамках расследования о якобы имевшем место вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США 2016 года.
Накануне после завершения слушаний в сенатском комитете по разведке конгресса США Д.Кушнер, выступая перед журналистами, заявил, что не вступал в какие-либо сговоры с российскими представителями и не знает никого, кто занимался бы подобными вещами.
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