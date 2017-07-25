Кушнер прибыл в Конгресс на второй день слушаний о предполагаемых контактах с Россией

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Капитолий Вашингтона на второй день закрытых слушаний, на сей раз проводимых комитетом по разведке палаты представителей конгресса США, сообщил во вторник телеканал Эн-би-си Ньюс.

Слушания проводятся в рамках расследования о якобы имевшем место вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США 2016 года.

Накануне после завершения слушаний в сенатском комитете по разведке конгресса США Д.Кушнер, выступая перед журналистами, заявил, что не вступал в какие-либо сговоры с российскими представителями и не знает никого, кто занимался бы подобными вещами.