Четыре человека, в том числе три сотрудника МЧС погибли, отравившись угарным газом в погребе в Кузбассе

Следственные органы СКР по Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения четырех тел в погребе частного дома Тяжинского района Кемеровской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.
По версии следствия, сотрудники МЧС прибыли в частный дом в Тяжинском районе, где было найдено тело 75-летнего мужчины.
"Во время проведения спасательных работ четверо работников МЧС России спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако через некоторое время они перестали выходить на связь. Второй отряд спасателей извлек тела четверых погибших из погреба, еще один спасатель госпитализирован с признаками отравления угарным газом", - говорится в релизе.
Следствие предполагает, что владелец дома протопил погреб дровами, после чего спустился в него и погиб от удушья. Спасателей вызвали родственники мужчины.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 128 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские танкисты в АрМИ-2017 выступят 29 июля
Армения избегает субстантивных переговоров по Карабаху – глава МИД Азербайджана
АЖД отбирает подрядчика по подготовке техзадания для автоматизации процесса перевозки
Etihad Airways может открыть авиарейс Баку - Абу-Даби
Moody′s подтвердил рейтинг азербайджанского Kapital Bank на уровне Ba3
Число отравившихся в детском лагере на западе Украины возросло до 34 человек, большинство из них иностранцы
Бывший владелец сети быстрого питания «Чудо печка» арестован за финансовые махинации - Генпрокуратура Азербайджана
На юге Франции эвакуировали 10 тыс. человек из-за природных пожаров
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»