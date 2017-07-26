Четыре человека, в том числе три сотрудника МЧС погибли, отравившись угарным газом в погребе в Кузбассе

Следственные органы СКР по Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения четырех тел в погребе частного дома Тяжинского района Кемеровской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

По версии следствия, сотрудники МЧС прибыли в частный дом в Тяжинском районе, где было найдено тело 75-летнего мужчины.

"Во время проведения спасательных работ четверо работников МЧС России спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако через некоторое время они перестали выходить на связь. Второй отряд спасателей извлек тела четверых погибших из погреба, еще один спасатель госпитализирован с признаками отравления угарным газом", - говорится в релизе.

Следствие предполагает, что владелец дома протопил погреб дровами, после чего спустился в него и погиб от удушья. Спасателей вызвали родственники мужчины.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.