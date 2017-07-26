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СНГ 26.07.2017 09:16

Четыре человека, в том числе три сотрудника МЧС погибли, отравившись угарным газом в погребе в Кузбассе

Следственные органы СКР по Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения четырех тел в погребе частного дома Тяжинского района Кемеровской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

По версии следствия, сотрудники МЧС прибыли в частный дом в Тяжинском районе, где было найдено тело 75-летнего мужчины.

"Во время проведения спасательных работ четверо работников МЧС России спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако через некоторое время они перестали выходить на связь. Второй отряд спасателей извлек тела четверых погибших из погреба, еще один спасатель госпитализирован с признаками отравления угарным газом", - говорится в релизе.

Следствие предполагает, что владелец дома протопил погреб дровами, после чего спустился в него и погиб от удушья. Спасателей вызвали родственники мужчины.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, МЧС, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]