Манат укрепился к доллару и евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 июля установил на уровне 1,701 манат/$1 (25 июля – 1,7012 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 июля ЦБА установил на уровне 1,9798 манат/1EUR (25 июля - 1,9839 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю сохранил на уровне 0,0284 манат/1RUB.

Р.Бабаев