За последние два года в ВДВ созданы пять разведывательных и шесть танковых подразделений - Шойгу

Более 3 тысяч образцов военной техники поступили в Воздушно-десантные войска России за последние два года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



"За последние два года в ВДВ проведён ряд важных организационно-штатных мероприятий. Созданы пять разведывательных и шесть танковых подразделений, поставлено более 3 тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и военной специальной техники", - сказал С.Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны в среду.



Он отметил, что ВДВ отводится важная роль при выполнении Южным военным округом задач по нейтрализации военных угроз России и ее союзникам.



"В связи с этим уделяем особое внимание совершенствованию их боевого состава, повышению боевых возможностей, оснащению современным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул министр.



По его словам, укомплектованность военнослужащими по контракту выросла более чем в полтора раза.



"На 20% повысилась интенсивность подготовки войск. Военнослужащими совершено более 100 тысяч парашютных прыжков. Кроме того, десантировано более 100 объектов вооружения, военной техники и грузов, в том числе в Сирии", - отметил министр обороны.