В Казахстане после крушения самолета Як-12 приостановлена их эксплуатация

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана приостановил эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования причин крушения воздушного судна на юго-востоке страны.



"На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО "НАК Казавиа", Комитетом принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов ЯК-12 на территории Казахстана до окончания расследования", - указывается в распространенном в четверг сообщении ведомства.



Причины крушения расследует департамент транспортных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развитию, отмечается в сообщении.



Как сообщалось, в четверг в Панфиловском районе Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) при химобработке кукурузных полей потерпел крушение самолёт Як-12, принадлежавший авиакомпании "Казавиа". На борту, включая пилота, находились два человека, оба погибли.