Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   1.9984 RUR   0.0286 GBR   2.2356 TRY   0.4823

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 24° 36° 29 Июл 26° 35° 30 Июл 25° 32°

Регион 27.07.2017 11:00

В Казахстане после крушения самолета Як-12 приостановлена их эксплуатация

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана приостановил эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования причин крушения воздушного судна на юго-востоке страны.

"На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО "НАК Казавиа", Комитетом принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов ЯК-12 на территории Казахстана до окончания расследования", - указывается в распространенном в четверг сообщении ведомства.

Причины крушения расследует департамент транспортных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развитию, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в четверг в Панфиловском районе Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) при химобработке кукурузных полей потерпел крушение самолёт Як-12, принадлежавший авиакомпании "Казавиа". На борту, включая пилота, находились два человека, оба погибли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАЦИЯ, ЯК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Похожие новости


Казахстан должен отказаться от закупки военной летной техники стран СНГ - сенатор

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]