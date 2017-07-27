В Казахстане после крушения самолета Як-12 приостановлена их эксплуатация

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана приостановил эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования причин крушения воздушного судна на юго-востоке страны.
"На основании происшествия, произошедшего в Панфиловском районе Алматинской области с воздушным судном Як-12 ТОО "НАК Казавиа", Комитетом принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов ЯК-12 на территории Казахстана до окончания расследования", - указывается в распространенном в четверг сообщении ведомства.
Причины крушения расследует департамент транспортных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развитию, отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в четверг в Панфиловском районе Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) при химобработке кукурузных полей потерпел крушение самолёт Як-12, принадлежавший авиакомпании "Казавиа". На борту, включая пилота, находились два человека, оба погибли.
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ планируют визит в Баку
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 155 раз – Минобороны
Баку и Джакарта подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере госуслуг
Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана предлагает упростить кредитование сектора АПК
"Сафмар" продает 24,66% "М.Видео" по 405 руб. за акцию
Манат к доллару незначительно укрепился на валютном аукционе в четверг
Серебренников приступил к съемкам фильма о молодом Цое
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета, никто не пострадал
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник в спа-салоне, проводится проверка
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Любовь и верность чествовали в Гяндже
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»