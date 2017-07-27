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АПК 27.07.2017 11:19

Американская John Deere поставит в Азербайджан около 140 хлопкоуборочных комбайнов

Американская компания "John Deere" поставит в Азербайджан около 140 хлопкоуборочных комбайнов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства республики.

Глава Минсельхоза Гейдар Асадов обсудил с представителями John Deere направления сотрудничества.

«Г.Асадов отметил необходимость ускорить поставку комбайнов в Азербайджан, предусмотренную соответствующим соглашением, и осуществить этот процесс до начала уборки хлопка в стране», - говорится в сообщении.

Кроме того, министр подчеркнул наличие большого потенциала для сотрудничества John Deere с Азербайджаном и назвал целесообразным предоставление компании специального помещения в Азербайджанском государственном аграрном университете для своей деятельности, создание сервисной службы, подготовку кадров для эксплуатации техники и прохождение практики в компании для получения опыта.

«Региональный представитель John Deere Максимилиан Пог в ходе встречи отметил, что компания продолжит сотрудничество с Азербайджаном и в ближайшее время поставит в страну около 140 хлопкоуборочных комбайнов», - подчеркивается в информации.

М.Пог также пригласил Г.Асадова посетить Европейскую штаб-квартиру компании в Мангейме для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества с региональным менеджером John Deere по странам СНГ Дирком Штратманном и Советом правления, а также для ознакомления с процессом производства комбайнов, тракторов в Германии.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМБАЙНЫ, ПОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]