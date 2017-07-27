Американская John Deere поставит в Азербайджан около 140 хлопкоуборочных комбайнов

Американская компания "John Deere" поставит в Азербайджан около 140 хлопкоуборочных комбайнов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства республики.
Глава Минсельхоза Гейдар Асадов обсудил с представителями John Deere направления сотрудничества.
«Г.Асадов отметил необходимость ускорить поставку комбайнов в Азербайджан, предусмотренную соответствующим соглашением, и осуществить этот процесс до начала уборки хлопка в стране», - говорится в сообщении.
Кроме того, министр подчеркнул наличие большого потенциала для сотрудничества John Deere с Азербайджаном и назвал целесообразным предоставление компании специального помещения в Азербайджанском государственном аграрном университете для своей деятельности, создание сервисной службы, подготовку кадров для эксплуатации техники и прохождение практики в компании для получения опыта.
«Региональный представитель John Deere Максимилиан Пог в ходе встречи отметил, что компания продолжит сотрудничество с Азербайджаном и в ближайшее время поставит в страну около 140 хлопкоуборочных комбайнов», - подчеркивается в информации.
М.Пог также пригласил Г.Асадова посетить Европейскую штаб-квартиру компании в Мангейме для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества с региональным менеджером John Deere по странам СНГ Дирком Штратманном и Советом правления, а также для ознакомления с процессом производства комбайнов, тракторов в Германии.
Н.Аббасова
Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ планируют визит в Баку
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 155 раз – Минобороны
Баку и Джакарта подписали Меморандум намерений о сотрудничестве в сфере госуслуг
Серебренников приступил к съемкам фильма о молодом Цое
В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета, никто не пострадал
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник в спа-салоне, проводится проверка
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Число жертв ДТП в России в первом полугодии текущего года снизилось на 10% - МВД
Прекращение украинского гражданства Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, поясняют в администрации Порошенко
КС Молдавии счел неконституционным назначенный президентом Додоном консультативный референдум и отменил его
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Любовь и верность чествовали в Гяндже
Bakcell представляет новые постоплатные тарифы Klass
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»