Американская John Deere поставит в Азербайджан около 140 хлопкоуборочных комбайнов

Американская компания "John Deere" поставит в Азербайджан около 140 хлопкоуборочных комбайнов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства республики.

Глава Минсельхоза Гейдар Асадов обсудил с представителями John Deere направления сотрудничества.

«Г.Асадов отметил необходимость ускорить поставку комбайнов в Азербайджан, предусмотренную соответствующим соглашением, и осуществить этот процесс до начала уборки хлопка в стране», - говорится в сообщении.

Кроме того, министр подчеркнул наличие большого потенциала для сотрудничества John Deere с Азербайджаном и назвал целесообразным предоставление компании специального помещения в Азербайджанском государственном аграрном университете для своей деятельности, создание сервисной службы, подготовку кадров для эксплуатации техники и прохождение практики в компании для получения опыта.

«Региональный представитель John Deere Максимилиан Пог в ходе встречи отметил, что компания продолжит сотрудничество с Азербайджаном и в ближайшее время поставит в страну около 140 хлопкоуборочных комбайнов», - подчеркивается в информации.

М.Пог также пригласил Г.Асадова посетить Европейскую штаб-квартиру компании в Мангейме для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества с региональным менеджером John Deere по странам СНГ Дирком Штратманном и Советом правления, а также для ознакомления с процессом производства комбайнов, тракторов в Германии.

Н.Аббасова