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Это интересно 27.07.2017 14:40

Серебренников приступил к съемкам фильма о молодом Цое

Кирилл Серебренников в Санкт-Петербурге начал съемки художественного фильма о малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя.

"Начали. Кино. "Лето", - написал К.Серебренников в своём аккаунте в Фейсбуке в четверг.

Сценарий к ленте написали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом "Оптимисты". Он затрагивает период конца 70 - начала 80 годов, когда 18-летний В.Цой готовился и записывал свой первый альбом.

Как ранее рассказали в пресс-службе проекта, по замыслу создателей сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.

В фильме будут использованы песни В.Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, которая повлияла на формирование русского рока.

"Создателям предстоит воссоздать атмосферу питерского рок-клуба, "квартирников" и всей эпохи рождения русского рока", - пояснили в пресс-службе.

Релиз картины намечен на осень 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ФИЛЬМ, МУЗЫКАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]