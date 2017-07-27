Серебренников приступил к съемкам фильма о молодом Цое

Кирилл Серебренников в Санкт-Петербурге начал съемки художественного фильма о малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя.



"Начали. Кино. "Лето", - написал К.Серебренников в своём аккаунте в Фейсбуке в четверг.



Сценарий к ленте написали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом "Оптимисты". Он затрагивает период конца 70 - начала 80 годов, когда 18-летний В.Цой готовился и записывал свой первый альбом.



Как ранее рассказали в пресс-службе проекта, по замыслу создателей сюжет картины будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта.



В фильме будут использованы песни В.Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, которая повлияла на формирование русского рока.



"Создателям предстоит воссоздать атмосферу питерского рок-клуба, "квартирников" и всей эпохи рождения русского рока", - пояснили в пресс-службе.



Релиз картины намечен на осень 2018 года.