КС Молдавии счел неконституционным назначенный президентом Додоном консультативный референдум и отменил его

Конституционный суд (КС) Молдавии отменил консультативный референдум, назначенный президентом Игорем Додоном на 24 сентября 2017 года.

Такое решение КС вынес на заседании в четверг, рассмотрев запрос парламентской фракции либеральной партии.

КС пришел к выводу, что предложенные президентом вопросы не могут выноситься на референдум, а процедура его назначения была нарушена. КС постановил, что указ президента о назначении референдума является неконституционным, и референдум не может быть проведен.

Согласно решению КС, который зачитал его председатель Тудор Панцыру, судьи проанализировали по отдельности каждый из четырех вопросов, которые предлагалось вынести на референдум: об отмене закона о порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы; о наделении президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов; о сокращении количества депутатов со 101 до 71 депутата; о преподавании в учебных заведениях страны предмета "История Молдавии" вместо "Истории румын".

Согласно решению КС по первому вопросу, президент не имеет законодательных полномочий, он не может принимать или отменять законы, а также требовать их отмены на референдуме. Кроме того, указанный закон уже признан конституционным Конституционным судом, решения которого являются окончательному и обжалованию не подлежат.

По второму вопросу КС отметил, что предложение о сокращении количества депутатов от 101 до 71 предполагает внесение поправок в Конституцию. КС констатировал, что вопросы, касающиеся внесений поправок в Конституцию, не могут выноситься на консультативный референдум. В то же время, референдум предполагает нарушение процедуры внесения поправок в Конституцию, а президент не является субъектом, который может инициировать изменение в Конституции. КС отметил, в этом контексте, что положения Кодекса о выборах противоречат Конституции и должны быть изменены в соответствии с Основным законом.

КС также отклонил предложение президента о проведении референдума по вопросу расширения полномочий главы государства в части роспуска парламента.

"Дополнительные полномочия президента по роспуску парламента могут привести к нарушению равновесия, использованию президентом своего права в политических интересах, в партийных целях. Это противоречит нынешнему статусу президента, который является нейтральной фигурой и превращает его в политического игрока. Это противоречило бы сути парламентской республики, в которой полномочия главы государства ограничены", - отметил председатель КС.

В принятом решении также содержится ссылка на решение Венецианской комиссии Совета Европы, которое дало отрицательное заключение на законопроект, разработанный президентом Молдавии в плане расширения своих полномочий по роспуску парламента. КС отмечает в то же время, что если бы даже было принято положительное решение по расширению полномочий президента, эти положения вступили бы в силу для следующего президента, но не в ходе действующего мандата главы государства.

По четвертому вопросу КС отметил, что вопросы изучения истории в школах относятся к компетенции ученых и должны обсуждаться в академической среде, а не в ходе референдума.

Согласно решению КС, четыре вопроса, которые предложено вынести на референдум касаются совершенно разных областей, что не допускается законодательством. КС указал также на то, что законодательство запрещает проведение разных референдумов в один день, а проведение референдума с вопросами из разных референдумов равнозначно проведению нескольких референдумов.

КС также отмечает, что президент может только инициировать проведение референдума, но не имеет право назначать его проведение. Это право принадлежит исключительно парламенту, который также является единственным органом, имеющим право выделить деньги из бюджета на проведение референдума.

Исходя из этого, КС постановил, что указ президента о назначении референдума является неконституционным и референдум не может быть проведен. Решение КС является окончательным, вступает в силу с момента принятия и не подлежит какой-либо форме оспаривания.

В ходе пресс-конференции накануне, президент Игорь Додон заявил, что будет настаивать на проведении консультативного референдума, независимо от решения КС.

"Мы посмотрим, какое будет решение Конституционного суда. Каким бы оно ни было, правящая коалиция проиграет, потому что народ поддерживает президента по всем четырем вопросам, по которым предложено провести референдум. Я не исключаю, что, если Конституционный суд примет отрицательное решение, а правительство не выделит финансирование для проведения референдума, я подпишу другой Указ о проведении другого референдума", - заявил И.Додон.