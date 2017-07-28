Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9877 RUR   0.0286 GBR   2.2238 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.34 Brent   48.60

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 27° 35° 30 Июл 25° 32° 31 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 28.07.2017 17:25

В ООН обеспокоены запретом властей Венесуэлы на акции протеста

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле в связи с принятием запрета на проведение уличных акций протеста, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель этого ведомства Лиз Тросселл призвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро разрешить мирные протесты и обеспечить их проведение "в соответствии с нормами международного права".

Она также обратилась к властям страны с призывом не принуждать граждан страны к голосованию.

"Необходимо уважать желание венесуэльского народа, участвовать или не участвовать в выборах. Никого нельзя обязывать идти голосовать, а те, кто хочет принять участие, должны делать это без принуждения", - сказала Л.Тросселл.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также выразила надежду, что выборы в воскресенье пройдут мирно.

Накануне правительство Венесуэлы ввело запрет на акции протеста в преддверии выборов в конституционное собрание, которые намечены на 30 июля.

Ранее сообщалось, что венесуэльская оппозиция запланировала на пятницу массовые акции протеста, цель которых состоит в том, чтобы вынудить президента страны отозвать решение о проведении выборов в собрание, члены которого будут в частности уполномочены вносить изменения в Конституцию страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ВЕНЕСУЭЛА, ПРОТЕСТЫ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


СБ ООН рассмотрит в среду ситуацию в Венесуэле Генсек ООН призвал власти Венесуэлы и оппозицию не допустить новых столкновений Президент Венесуэлы отменил участие в Генассамблеи ООН, опасаясь провокаций Генсек ООН соболезнует в связи с кончиной Чавеса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]