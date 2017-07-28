В ООН обеспокоены запретом властей Венесуэлы на акции протеста

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле в связи с принятием запрета на проведение уличных акций протеста, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель этого ведомства Лиз Тросселл призвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро разрешить мирные протесты и обеспечить их проведение "в соответствии с нормами международного права".

Она также обратилась к властям страны с призывом не принуждать граждан страны к голосованию.

"Необходимо уважать желание венесуэльского народа, участвовать или не участвовать в выборах. Никого нельзя обязывать идти голосовать, а те, кто хочет принять участие, должны делать это без принуждения", - сказала Л.Тросселл.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также выразила надежду, что выборы в воскресенье пройдут мирно.

Накануне правительство Венесуэлы ввело запрет на акции протеста в преддверии выборов в конституционное собрание, которые намечены на 30 июля.

Ранее сообщалось, что венесуэльская оппозиция запланировала на пятницу массовые акции протеста, цель которых состоит в том, чтобы вынудить президента страны отозвать решение о проведении выборов в собрание, члены которого будут в частности уполномочены вносить изменения в Конституцию страны.