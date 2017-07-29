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Макроэкономика 29.07.2017 10:41

Экономический рост Азербайджана к 2020г ускорится до 3,5% - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2019-2020гг на уровне 3,5% в год.

В сообщении агентства отмечается, что номинальный объем ВВП Азербайджана по итогам 2017 года составит $40 млрд при реальном спаде в 1%.

"В этом году экономика Азербайджана продолжила приспосабливаться к низким ценам на сырье. Более, чем через год после девальвации маната, ее последствия все еще чувствует страна, и не в последнюю очередь финансовый сектор. Мы прогнозируем, что азербайджанская экономика продолжить пребывать в рецессии в 2017 году, спад ВВП будет на уровне 1% после сокращения на 3% в 2016 году, так как девальвация маната и снижение государственных расходов ограничили спрос и уверенность в экономике", - отмечает агентство

Однако, уже с 2018 года экономика Азербайджана возобновит рост. В частности, в 2018 году рост ВВП ожидается на уровне 2% (номинальный объем - $44 млрд), в 2019 году – 3,5% ($47 млрд), в 2020 году – 3,5% ($48 млрд).

"Мы ожидаем рост ВВП в 2018 году, который достигнет 3,5% в 2019 году. Начало экспорта газа в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз» является ключевых фактором, на который опирается прогноз. Кроме того, рост потребление и инвестиции в ненефтяной сектор должны повысить производительность на фоне укрепления уверенности и замедления инфляции", - отмечается в сообщении.

По оценкам S&P в 2017 году реальный рост инвестиций в экономику Азербайджана составит 5,5%, в 2018г – 3,5%, в 2019г – 2,5%, в 2020г – 2,5%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по прогнозам агентства в 2017 году замедлится до 9% с 12,4% в 2016 году. В 2018-2020гг тенденция замедления инфляции сохранится. В частности, на 2018 год инфляция прогнозируется на уровне 7%, в 2019-2020гг – 5% в год.

S&P дефицит платежного баланса Азербайджана по итогам 2017 года ожидает на уровне 1,8% ВВП, профицит в 2018 году составит 0,6% ВВП. Профицит платежного баланса в 2019 году увеличится до 3,9% ВВП, в 2020г – до 4,6% ВВП.

По оценкам агентства, в 2017-2020гг Азербайджан будет иметь положительное сальдо во внешней торговле. В частности, по итогам 2017 года положительное сальдо составит 12,3% ВВП, 2018г – 12,7% ВВП, 2019г – 14,3% ВВП, 2020г – 14,8% ВВП.

По итогам 2017 года дефицит госбюджета Азербайджана ожидается на уровне 3,2% ВВП. Однако, по оценкам агентства с 2018 года бюджет Азербайджана станет профицитным (1% ВВП). На 2019-2020гг профицит госбюджета прогнозируется на уровне 2,5% ВВП в год.

ВВП Азербайджана в 2016 году сократился на уровне 3,1%.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%, среднегодовую инфляцию в 7,3%.

А.Азизов, А.Ахундов

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Тэги: S&P, ВВП, ПРОГНОЗЫ


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