Трамп разочарован в Китае в связи с ситуацией вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Китае, который, по словам американского лидера, ничего не сделал для решения проблемы КНДР.

"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но (. . .) они (Китай - ИФ) ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не будем позволять этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!" - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter.