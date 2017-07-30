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Дальнее зарубежье 30.07.2017 09:17

Трамп разочарован в Китае в связи с ситуацией вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Китае, который, по словам американского лидера, ничего не сделал для решения проблемы КНДР.

"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но (. . .) они (Китай - ИФ) ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не будем позволять этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!" - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТРАМП, КИТАЙ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]