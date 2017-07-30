Вице-президент США встретится в Таллине с президентами стран Балтии

В Эстонию в воскресенье с двухдневным визитом прибудет вице-президент США Майкл Пенс (Michael Richard "Mike" Pence).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, М.Пенс встретится в тот же день с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом (Juri Ratas).

В понедельник М.Пенс и президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) примут участие в круглом столе на тему кибертехнологий и инноваций.

М.Пенс и К.Кальюлайд встретятся с президентами Латвии Раймондом Вейонисом (Raimonds Vejonis) и Литвы Далей Грибаускайте (Dalia Grybauskaite).

По данным пресс-службы президента Литвы, в Таллинне главы государств обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, оборонное сотрудничество стран Балтии и США, а также подготовку к саммиту НАТО 2018 года.

СМИ Балтии сообщили, что глава Литвы намерена поднять на встрече вопросы американской военной помощи, в том числе создания в регионе системы противовоздушной обороны (ПВО), кибернетической безопасности, строительства Белорусской АЭС (БелАЭС), поставок сжиженного газа США Европе. Вопросы создания системы ПВО в Балтии намерена поднять и эстонская сторона.

После встречи вице-президент США и президенты стран Балтии дадут совместную пресс-конференцию.

М.Пенс встретится с командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом (Riho Terras), а также с личным составом дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими. Он также выступит перед военными с речью.

В Эстонии в связи с визитом М.Пенса введены усиленные меры обеспечения безопасности. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента полиции и пограничной охраны, полиция будет чаще обычного проверять документы у жителей и гостей столицы Эстонии в Таллиннском морском порту, в столичном аэропорту, а также досматривать транспортные средства. Усилен контроль и в отношении людей и транспортных средств, пересекающих границу Эстонии и Латвии.

К обеспечению безопасности привлечены также Силы обороны и военизированная добровольческая организация "Кайтселиит" (Kaitseliit).