Путин: Военно-морской флот России достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством

Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку действиям Военно-Морского флота страны, отметив его вклад в борьбу с терроризмом и пиратством, пообещал морякам всемерную поддержку государства.
"Высокие нравственные и профессиональные качества были и остаются основой успешной службы на флоте. И они будут подкрепляться всемерной поддержкой государства", - сказал В.Путин, выступая на главном военно-морском параде страны в Санкт-Петербурге.
Президент подчеркнул, что "сегодня многое делается для развития и обновления Военно-Морского флота: в строй вступают современные корабли, совершенствуется система боевой подготовки личного состава".
"Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством", - сказал Верховный Главнокомандующий.
Он заявил, что "моряками современного Военно-Морского Флота России будут гордиться дети и внуки".
"Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях и в боевых операциях", - заключил президент.
Он поблагодарил российских моряков "за готовность и умение решать
самые сложные задачи, за достойную службу, неизменную верность нашей Родине и народу".
Президент сказал спасибо и тем, кто ждет российских моряков "у семейного очага, согревает их любовью".
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