Удар международной коалиции по больнице в Сирии привел к гибели шести человек - СМИ

Не менее шести мирных граждан стали жертвами авиаудара возглавляемой США международной коалиции, сообщило в воскресенье агентство САНА.

Еще 10 человек получили ранения.

По данным агентства, бомбардировке подверглась больница Аиша и площадь в поселении Абукемаль (провинция Дейр-эз-Зор).

Отмечается, что среди погибших есть женщины и дети.