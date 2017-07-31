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Происшествия 31.07.2017 17:29

Три цистерны со сжиженным газом сошли с рельсов во Владимире

Приволжское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту схода с рельсов цистерн грузового поезда на железнодорожной станции Владимир в понедельник.

"По предварительным данным, сегодня в 12:30 на железнодорожной станции Владимир произошел сход трех цистерн грузового поезда со сжиженным газом, одна цистерна перевернулась. Поезд следовал в сторону Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении Приволжского Следственного управления СКР на транспорте на странице в соцсети "ВКонтакте".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели МЧС и железнодорожники. Обстоятельства происшествия выясняются.

"Утечки газа и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Тэги: НИЖНОВГОРОД, РОССИЯ, ЦИСТЕРНЫ, СХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]