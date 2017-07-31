Три цистерны со сжиженным газом сошли с рельсов во Владимире

Приволжское следственное управление на транспорте СКР проводит проверку по факту схода с рельсов цистерн грузового поезда на железнодорожной станции Владимир в понедельник.

"По предварительным данным, сегодня в 12:30 на железнодорожной станции Владимир произошел сход трех цистерн грузового поезда со сжиженным газом, одна цистерна перевернулась. Поезд следовал в сторону Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении Приволжского Следственного управления СКР на транспорте на странице в соцсети "ВКонтакте".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели МЧС и железнодорожники. Обстоятельства происшествия выясняются.

"Утечки газа и пострадавших нет", - говорится в сообщении.