Инциденты с российскими туристами в отелях Турции не повлияли на спрос - туроператоры

Происшествия в турецких отелях на прошлой неделе не сказались на спросе на направление у российских туристов, сообщили в понедельник порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры.
На прошлой неделе около 400 туристов, в том числе, россиян, выселили из отеля на турецком курорте Мармарис из-за конфликта собственника с арендаторами, они были расселены в другие гостиницы. В субботу в результате пожара в другом отеле на курорте Кемер пострадали трое россиян.
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе НТК "Интурист", эти события не повлияли на спрос и не привели к отказам от поездок.
"Спрос на туры в Турцию по-прежнему остается высоким. Такого рода ситуации могут случиться на любом направлении. Обычно они не влияют напрямую на спрос в целом", - рассказали в пресс-службе.
В компании "TUI Россия" также отметили, что подобные события практически не отражаются на спросе, аннуляций туров нет.
"Негативной реакции со стороны наших туристов также замечено не было. Спрос на направление в сезоне лето 2017 по-прежнему высокий", - рассказали в пресс-службе компании Anex Tour.
В "TUI Россия" рассказали, что уже сейчас спрос и количество бронирований превышает показатели 2015 года.
"Если оценивать спрос, начиная с акции раннего бронирования и по сегодняшний день, то думаем, что он может достигнуть докризисных показателей", - считают в НТК "Интурист".
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