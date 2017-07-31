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СНГ 31.07.2017 20:02

Инциденты с российскими туристами в отелях Турции не повлияли на спрос - туроператоры

Происшествия в турецких отелях на прошлой неделе не сказались на спросе на направление у российских туристов, сообщили в понедельник порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры.

На прошлой неделе около 400 туристов, в том числе, россиян, выселили из отеля на турецком курорте Мармарис из-за конфликта собственника с арендаторами, они были расселены в другие гостиницы. В субботу в результате пожара в другом отеле на курорте Кемер пострадали трое россиян.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе НТК "Интурист", эти события не повлияли на спрос и не привели к отказам от поездок.

"Спрос на туры в Турцию по-прежнему остается высоким. Такого рода ситуации могут случиться на любом направлении. Обычно они не влияют напрямую на спрос в целом", - рассказали в пресс-службе.

В компании "TUI Россия" также отметили, что подобные события практически не отражаются на спросе, аннуляций туров нет.

"Негативной реакции со стороны наших туристов также замечено не было. Спрос на направление в сезоне лето 2017 по-прежнему высокий", - рассказали в пресс-службе компании Anex Tour.

В "TUI Россия" рассказали, что уже сейчас спрос и количество бронирований превышает показатели 2015 года.

"Если оценивать спрос, начиная с акции раннего бронирования и по сегодняшний день, то думаем, что он может достигнуть докризисных показателей", - считают в НТК "Интурист".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]