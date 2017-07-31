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Внутренняя политика 31.07.2017 20:46

Президент Азербайджана выделил 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в понедельник о выделении 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства (ГРА), сообщает сайт главы государства.

Средства на деятельность ГРА будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Согласно распоряжению главы государства, уставной капитал ГРА составит 10 тыс. манат.

Также создается Наблюдательный совет ГРА из трех человек.

ГРА осуществляет единое регулирование и надзор в системе производства и распространения рекламы.

Главой агентства является Айдын Ибадов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕКЛАМА, АГЕНТСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]