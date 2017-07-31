Президент Азербайджана выделил 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в понедельник о выделении 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства (ГРА), сообщает сайт главы государства.
Средства на деятельность ГРА будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Согласно распоряжению главы государства, уставной капитал ГРА составит 10 тыс. манат.
Также создается Наблюдательный совет ГРА из трех человек.
ГРА осуществляет единое регулирование и надзор в системе производства и распространения рекламы.
Главой агентства является Айдын Ибадов.
Р.Бабаев
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