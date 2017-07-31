Президент Азербайджана выделил 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в понедельник о выделении 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства (ГРА), сообщает сайт главы государства.

Средства на деятельность ГРА будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Согласно распоряжению главы государства, уставной капитал ГРА составит 10 тыс. манат.

Также создается Наблюдательный совет ГРА из трех человек.

ГРА осуществляет единое регулирование и надзор в системе производства и распространения рекламы.

Главой агентства является Айдын Ибадов.

Р.Бабаев