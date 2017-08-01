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Дальнее зарубежье 01.08.2017 12:15

Филиппинская армия установила контроль над большей частью города Марави

Филиппинская армия освободила большую часть города Марави от боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает во вторник газета "Филиппин стар".

По ее информации, под контролем боевиков остались только две деревни вблизи города.

Отмечается, что солдаты филиппинской армии установили контроль над мостом, ведущим к ключевым позициям боевиков.

Бои за город Марави - административный центр провинции Южный Ланао - начались в мае этого года. Военные задействовали в операции боевые самолеты, вертолеты и тяжелую бронетехнику.

Жертвами боев стали несколько сотен человек.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, АРМИЯ, МАРАВИ, ПРОДВИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]