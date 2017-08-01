Филиппинская армия установила контроль над большей частью города Марави

Филиппинская армия освободила большую часть города Марави от боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает во вторник газета "Филиппин стар".

По ее информации, под контролем боевиков остались только две деревни вблизи города.

Отмечается, что солдаты филиппинской армии установили контроль над мостом, ведущим к ключевым позициям боевиков.

Бои за город Марави - административный центр провинции Южный Ланао - начались в мае этого года. Военные задействовали в операции боевые самолеты, вертолеты и тяжелую бронетехнику.

Жертвами боев стали несколько сотен человек.