Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0122 RUR   0.0284 GBR   2.2485 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 33° 3 Авг 25° 32° 4 Авг 24° 33°

Это интересно 01.08.2017 12:27

Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и РФ начнут соревноваться в среду

Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и России, принимающие участие в "Кубке моря 2017", начнут первый этап соревнований в среду, заявил главный арбитр соревнований, капитан l-го ранга ВМС Азербайджана Шахин Мамедов.

"Сегодня в закрытой обстановке состоится жеребьевка для определения очередности выполнения элементов. В течение завтрашнего дня будут выполняться первые элементы первого эпизода конкурса", - сказал Ш.Мамедов на пресс-конференции во вторник в штабе ВМС Азербайджана.

По его словам, участники соревнований во время выполнения эпизодов конкурса будут также учитывать погодные условия.

Кубок моря-2017 пройдет в Баку с 1 по 11 августа.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВМС, СОРЕВНОВАНИЯ, СТАРТ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]