Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и РФ начнут соревноваться в среду

Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и России, принимающие участие в "Кубке моря 2017", начнут первый этап соревнований в среду, заявил главный арбитр соревнований, капитан l-го ранга ВМС Азербайджана Шахин Мамедов.

"Сегодня в закрытой обстановке состоится жеребьевка для определения очередности выполнения элементов. В течение завтрашнего дня будут выполняться первые элементы первого эпизода конкурса", - сказал Ш.Мамедов на пресс-конференции во вторник в штабе ВМС Азербайджана.

По его словам, участники соревнований во время выполнения эпизодов конкурса будут также учитывать погодные условия.

Кубок моря-2017 пройдет в Баку с 1 по 11 августа.

Ф.Исазаде