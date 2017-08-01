Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и РФ начнут соревноваться в среду

Команды ВМС Азербайджана, Ирана, Казахстана и России, принимающие участие в "Кубке моря 2017", начнут первый этап соревнований в среду, заявил главный арбитр соревнований, капитан l-го ранга ВМС Азербайджана Шахин Мамедов.
"Сегодня в закрытой обстановке состоится жеребьевка для определения очередности выполнения элементов. В течение завтрашнего дня будут выполняться первые элементы первого эпизода конкурса", - сказал Ш.Мамедов на пресс-конференции во вторник в штабе ВМС Азербайджана.
По его словам, участники соревнований во время выполнения эпизодов конкурса будут также учитывать погодные условия.
Кубок моря-2017 пройдет в Баку с 1 по 11 августа.
Ф.Исазаде
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