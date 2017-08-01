Международная коалиция нанесла авиаудары по провинции Дейр-эз-Зор, 60 человек погибли - САНА

60 человек погибли в результате авиаударов возглавляемой США международной коалиции по восточным районам сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает во вторник агентство САНА.

По ее данным, удары были нанесены по районам Аль-Кашма, Аш-Швед, Ад-Двейр и Аль-Ашара.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.