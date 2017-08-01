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Финансы 01.08.2017 13:01

БФБ восстановила членство инвесткомпании Xalq Kapital на бирже

Бакинская фондовая биржа (БФБ) восстановила членство ЗАО «Инвестиционная компания Xalq Kapital» на бирже, говорится в сообщении БФБ.

«Xalq Kapital привела свою деятельность в соответствие с законом «О рынке ценных бумаг» и правилах членства БФБ», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) выдала 9 июня 2017 года ЗАО «Инвестиционная компания Xalq Kapital» лицензию на деятельность.

Основная деятельность компании включает: прием и исполнение заявок клиентов на операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, управление инвестпортфелем индивидуальных инвесторов, андеррайтинг и др. операции.

Кроме этого, компания может заниматься вспомогательной деятельностью, включая управление счетами ценных бумаг клиентов.

Членами БФБ являются семь компаний.

А.Ахундов

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Тэги: БФБ, КОМПАНИЯ, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]