БФБ восстановила членство инвесткомпании Xalq Kapital на бирже

Бакинская фондовая биржа (БФБ) восстановила членство ЗАО «Инвестиционная компания Xalq Kapital» на бирже, говорится в сообщении БФБ.

«Xalq Kapital привела свою деятельность в соответствие с законом «О рынке ценных бумаг» и правилах членства БФБ», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) выдала 9 июня 2017 года ЗАО «Инвестиционная компания Xalq Kapital» лицензию на деятельность.

Основная деятельность компании включает: прием и исполнение заявок клиентов на операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, управление инвестпортфелем индивидуальных инвесторов, андеррайтинг и др. операции.

Кроме этого, компания может заниматься вспомогательной деятельностью, включая управление счетами ценных бумаг клиентов.

Членами БФБ являются семь компаний.

А.Ахундов