Стабильность курса маната создает тенденцию к дедолларизации в Азербайджане – ЦБ

Стабильность курса маната создает тенденцию к дедолларизации в Азербайджане, отмечает Центральный банк (ЦБА).

«В рамках нынешних внешних и внутренних макроэкономических параметров стабильность внешней стоимости маната устойчива. Стабильность маната создает тренд дедолларизации», - отмечается в пресс-релизе банка.

ЦБА подчеркивает, что улучшение показателей внешнего сектора и текущие рамки макроэкономической политики обеспечивают равновесие валютного рынка и стабильность курса национальной валюты.

«В первом полугодии под действием трендов повышения среднемировой цены на нефть, увеличения ненефтяного экспорта и снижения импорта продолжилось улучшение показателей внешнего сектора», - говорится в пресс-релизе.

ЦБА отмечает, что в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 36,5%, в том числе ненефтяной экспорт – на 27,9%, импорт сократился на 15,7%, положительное сальдо внешней торговли составил $1,9 млрд, выросли стратегические валютные резервы.

А.Ахундов