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Макроэкономика 01.08.2017 16:46

Стабильность курса маната создает тенденцию к дедолларизации в Азербайджане – ЦБ

Стабильность курса маната создает тенденцию к дедолларизации в Азербайджане, отмечает Центральный банк (ЦБА).

«В рамках нынешних внешних и внутренних макроэкономических параметров стабильность внешней стоимости маната устойчива. Стабильность маната создает тренд дедолларизации», - отмечается в пресс-релизе банка.

ЦБА подчеркивает, что улучшение показателей внешнего сектора и текущие рамки макроэкономической политики обеспечивают равновесие валютного рынка и стабильность курса национальной валюты.

«В первом полугодии под действием трендов повышения среднемировой цены на нефть, увеличения ненефтяного экспорта и снижения импорта продолжилось улучшение показателей внешнего сектора», - говорится в пресс-релизе.

ЦБА отмечает, что в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 36,5%, в том числе ненефтяной экспорт – на 27,9%, импорт сократился на 15,7%, положительное сальдо внешней торговли составил $1,9 млрд, выросли стратегические валютные резервы.

А.Ахундов

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Тэги: ЦБА, ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ, ТРЕНД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]