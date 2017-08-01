Золотовалютные резервы Египта в июле выросли до рекорда

Объем золотовалютных резервов Египта на конец июля составил рекордные в истории $36,03 млрд, увеличившись с $31,3 млрд месяцем ранее, говорится в сообщении ЦБ страны.

Примерно на таком уровне резервы находились до революции 2011 года, в ходе которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти, и в Египте начался период политической нестабильности. В результате страна столкнулась с оттоком туристов и ослаблением интереса со стороны иностранных инвесторов.

Однако с прошлого года объем золотовалютных резервов Египта стабильно растет после того, как страна отказалась от фиксированного курса египетского фунта, привлекла кредит Международного валютного фонда на сумму $12 млрд и вновь стала размещать валютные облигации.