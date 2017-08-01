Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0122 RUR   0.0284 GBR   2.2485 TRY   0.4836

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 24° 33° 3 Авг 25° 32° 4 Авг 24° 33°

Финансы 01.08.2017 17:22

Золотовалютные резервы Египта в июле выросли до рекорда

Объем золотовалютных резервов Египта на конец июля составил рекордные в истории $36,03 млрд, увеличившись с $31,3 млрд месяцем ранее, говорится в сообщении ЦБ страны.

Примерно на таком уровне резервы находились до революции 2011 года, в ходе которой Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года, лишился власти, и в Египте начался период политической нестабильности. В результате страна столкнулась с оттоком туристов и ослаблением интереса со стороны иностранных инвесторов.

Однако с прошлого года объем золотовалютных резервов Египта стабильно растет после того, как страна отказалась от фиксированного курса египетского фунта, привлекла кредит Международного валютного фонда на сумму $12 млрд и вновь стала размещать валютные облигации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, РЕЗЕРВЫ, РЕКОРД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]