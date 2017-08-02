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АПК 02.08.2017 14:13

Минсельхоз Азербайджана отбирает подрядчика для создания инфосистемы по административным правонарушениям в сфере АПК

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает подрядчика для создания информационной системы по административным правонарушениям в сфере АПК, говорится в сообщении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 18 сентября 2017 года, вскрытие конвертов с предложениями состоится 19 сентября.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АПК, ИНФОСИСТЕМА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]