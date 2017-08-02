Минсельхоз Азербайджана отбирает подрядчика для создания инфосистемы по административным правонарушениям в сфере АПК

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает подрядчика для создания информационной системы по административным правонарушениям в сфере АПК, говорится в сообщении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 18 сентября 2017 года, вскрытие конвертов с предложениями состоится 19 сентября.

А.Ахундов