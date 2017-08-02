В Азербайджане к июлю выдано около 111 тыс. сертификатов е-подписи

В Азербайджане по состоянию на 1 июля 2017 года выдано 110,798 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минтранспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

«По состоянию на 1 июля 2017 года юрлицам выдано 21,584 тыс. сертификатов «е-подпись», рядовым гражданам - 19,792 тыс., сотрудникам госорганов -69,422 тыс.», - отметили в министерстве.

По данным министерства, за I-ое полугодие 2017 года в Азербайджане выдано 10,582 тыс. сертификатов «электронной подписи», в том числе юрлицам – 4,56 тыс., физлицам – 2,582 тыс., сотрудникам госорганов- 3,44 тыс.

Также по состоянию на 1 июля 2017 года 564,836 тыс. пользователей получили упрощенный код-пароль доступа к порталу.

Н.Аббасова