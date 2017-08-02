Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0112 RUR   0.0282 GBR   2.2462 TRY   0.4813

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 33° 4 Авг 24° 32° 5 Авг 25° 35°

Транспорт и связь 02.08.2017 14:19

В Азербайджане к июлю выдано около 111 тыс. сертификатов е-подписи

В Азербайджане по состоянию на 1 июля 2017 года выдано 110,798 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минтранспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

«По состоянию на 1 июля 2017 года юрлицам выдано 21,584 тыс. сертификатов «е-подпись», рядовым гражданам - 19,792 тыс., сотрудникам госорганов -69,422 тыс.», - отметили в министерстве.

По данным министерства, за I-ое полугодие 2017 года в Азербайджане выдано 10,582 тыс. сертификатов «электронной подписи», в том числе юрлицам – 4,56 тыс., физлицам – 2,582 тыс., сотрудникам госорганов- 3,44 тыс.

Также по состоянию на 1 июля 2017 года 564,836 тыс. пользователей получили упрощенный код-пароль доступа к порталу.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОДПИСЬ, ЭЛЕКТРОННАЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане к апрелю выдано свыше 102 тыс. сертификатов е-подписи Е-подпись в Азербайджане имеют свыше 100 тыс. юрлиц и физлиц Е-подпись в Азербайджане имеют свыше 97 тыс. юрлиц и физлиц Е-подпись в Азербайджане имеют свыше 93 тыс. юрлиц и физлиц Е-подпись в Азербайджане имеют свыше 82 тыс. юрлиц и физлиц Е-подпись в Азербайджане имеют свыше 78 тыс. юрлиц и физлиц

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]