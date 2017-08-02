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ТЭК 02.08.2017 17:10

Газоснабжение Армении временно прекращается с 3 августа - "Газпром Армения"

С 3 августа сроком на 30 календарных дней будет прекращена поставка газа в Армению, сообщает "Газпром Армения".

Поставка газа прекращается "в связи с проведением строительных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье", говорится в сообщении компании.

"Газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений", - отмечается в сообщении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГАЗПРОМ, ПОСТАВКИ, ПРЕКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]