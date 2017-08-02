С 3 августа сроком на 30 календарных дней будет прекращена поставка газа в Армению, сообщает "Газпром Армения".

Поставка газа прекращается "в связи с проведением строительных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье", говорится в сообщении компании.

"Газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений", - отмечается в сообщении.