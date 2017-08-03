Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0149 RUR   0.0281 GBR   2.249 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 32° 5 Авг 25° 35° 6 Авг 25° 37°

Внешняя политика 03.08.2017 18:45

Алиев назвал Кавказ "единым организмом", где всегда в условиях дружбы и братства проживали различные народы

Значимость дружбы между народами, проживающими на Кавказе, подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан является частью большой географии, кусочком Кавказа, который в свою очередь является единым организмом. Между всеми народами, проживающими на Кавказе, имелись исторические и родственные связи, дружба и братство. Считаю, что Азербайджан превратился в важную страну и для всего Кавказа»,- заявил И.Алиев в ходе встречи с общественностью Балакенского района на северо-западе Азербайджана.

Глава государства отметил, что 2016 год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма» неслучайно.

«На самом деле это был некий месседж о возможности мирного сосуществования представителей различных народов, что может увидеть каждый на примере Азербайджана»,- отметил он.

И.Алиев отметил, что объявление 2017 года в Азербайджане «Годом Исламской солидарности» также является призывом.

«Этими призывами мы посылаем месседж, если можно так выразиться, указываем дорогу, чтобы все мусульманские народы объединились, чтобы между ними не было никаких разногласий и противостояния, и на примере Азербайджана мы видим, этого можно достичь»,- сказал президент.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, КАВКАЗ, МНЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]