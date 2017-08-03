Значимость дружбы между народами, проживающими на Кавказе, подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Азербайджан является частью большой географии, кусочком Кавказа, который в свою очередь является единым организмом. Между всеми народами, проживающими на Кавказе, имелись исторические и родственные связи, дружба и братство. Считаю, что Азербайджан превратился в важную страну и для всего Кавказа»,- заявил И.Алиев в ходе встречи с общественностью Балакенского района на северо-западе Азербайджана.
Глава государства отметил, что 2016 год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма» неслучайно.
«На самом деле это был некий месседж о возможности мирного сосуществования представителей различных народов, что может увидеть каждый на примере Азербайджана»,- отметил он.
И.Алиев отметил, что объявление 2017 года в Азербайджане «Годом Исламской солидарности» также является призывом.
«Этими призывами мы посылаем месседж, если можно так выразиться, указываем дорогу, чтобы все мусульманские народы объединились, чтобы между ними не было никаких разногласий и противостояния, и на примере Азербайджана мы видим, этого можно достичь»,- сказал президент.
Ф.Исазаде
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