Значимость дружбы между народами, проживающими на Кавказе, подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан является частью большой географии, кусочком Кавказа, который в свою очередь является единым организмом. Между всеми народами, проживающими на Кавказе, имелись исторические и родственные связи, дружба и братство. Считаю, что Азербайджан превратился в важную страну и для всего Кавказа»,- заявил И.Алиев в ходе встречи с общественностью Балакенского района на северо-западе Азербайджана.

Глава государства отметил, что 2016 год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма» неслучайно.

«На самом деле это был некий месседж о возможности мирного сосуществования представителей различных народов, что может увидеть каждый на примере Азербайджана»,- отметил он.

И.Алиев отметил, что объявление 2017 года в Азербайджане «Годом Исламской солидарности» также является призывом.

«Этими призывами мы посылаем месседж, если можно так выразиться, указываем дорогу, чтобы все мусульманские народы объединились, чтобы между ними не было никаких разногласий и противостояния, и на примере Азербайджана мы видим, этого можно достичь»,- сказал президент.

Ф.Исазаде