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ТЭК 03.08.2017 22:10

ЕИБ может выделить EUR37 млн на увеличение производства газа на Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения кредита на EUR37 млн для увеличения производства природного газа на Украине.

"Проект направлен на увеличение производства природного газа путем установки новых газокомпрессорных установок и установок для очистки газа на некоторых газовых месторождениях Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕИБ в четверг.

Согласно сообщению, общая стоимость проекта оценивается в EUR98 млн, однако другие источника финансирования не уточняются.

В документе также отсутствует название конкретного заемщика, однако говорится, что этот проект относится к проектам в госсекторе.

Крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране, является "Укргазвыдобування" (УГВ) - 100% "дочка" НАК "Нафтогаз Украины".

Разработанная УГВ программа "20/20" предусматривает увеличение добычи газа до 15,2 млрд куб. м в 2017 году, 16,5 млрд куб. м - в 2018 году, 18,3 млрд куб. м - в 2019 году и 20,1 млрд куб. м - в 2020 году.

В январе-июле 2017 года УГВ увеличила добычу на 3% к январю-июлю-2016 года - до 8,78 млрд куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта", в котором государству принадлежит 50%+1 акция, сократило ее на 9,2% - до 694,1 млн куб. м, а другие компании нарастили на 7,9% - до 2,57 млрд куб. м.

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Тэги: УКРАИНА, ЕИБ, ГАЗОДОБЫЧА, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]