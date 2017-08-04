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СНГ 04.08.2017 10:12

В Ереване в одном из домов обнаружены артиллерийские снаряды

В столичном административном районе Армении Давиташен в доме в четверг около 23:00 по местному времени найдены боеприпасы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Армении.

В этом же доме в среду прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека, один из которых в больнице скончался.

Обнаружены два артиллерийских снаряда калибра 120мм, одна мина для противотанкового миномета, один ракетный снаряд.

На место прибыла группа оперативного реагирования МЧС Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СТОЛИЦА, ДОМ, БОЕПРИПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]