В Ереване в одном из домов обнаружены артиллерийские снаряды

В столичном административном районе Армении Давиташен в доме в четверг около 23:00 по местному времени найдены боеприпасы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Армении.
В этом же доме в среду прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека, один из которых в больнице скончался.
Обнаружены два артиллерийских снаряда калибра 120мм, одна мина для противотанкового миномета, один ракетный снаряд.
На место прибыла группа оперативного реагирования МЧС Армении.
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