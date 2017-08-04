В Ереване в одном из домов обнаружены артиллерийские снаряды

В столичном административном районе Армении Давиташен в доме в четверг около 23:00 по местному времени найдены боеприпасы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Армении.

В этом же доме в среду прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека, один из которых в больнице скончался.

Обнаружены два артиллерийских снаряда калибра 120мм, одна мина для противотанкового миномета, один ракетный снаряд.

На место прибыла группа оперативного реагирования МЧС Армении.