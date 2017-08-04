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Финансы 04.08.2017 11:07

Банки в Азербайджане в январе-июне сократили активы на 4,5%, увеличили капитализацию на 42%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 июня 2017 года составляют 30 млрд 36,9 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31 млрд 439,5 млн манатов. Таким образом, за январь-июнь 2017 года активы банков сократились на 4,46%.

Кредитный портфель банков на 30 июня составляет 13 млрд 462,1 млн манатов (спад на 15,5% - ИФ-Аз).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 июня составляет 2 млрд 714 млн манатов (рост за январь-июнь на 42,2%).

Обязательства банков на начало июля 2017 года составляют 27 млрд 322,9 млн манатов (спад на 7,5%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 647,4 млн манатов (спад в 2,6 раза).

На 30 июня 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 31 банк, в том числе в 16 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на 30 июня 2017 года банки имеют 560 филиалов и 141 отделение.

"В банковском секторе Азербайджана работают 16,095 тыс. человек (спад на 5%)", - подчеркивает палата.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНКИ, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]