В Азербайджане необходимо ввести в строй новые предприятия по производству сигарет - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым ввод в эксплуатацию в стране новых фабрик по производству сигарет, сообщает сайт главы государства.
«Производителям табака необходимо выделить льготные кредиты. В каждом районе нужно построить пункты приема и камеры для сушки табака. В стране должны быть запущены современные фабрики по производству сигарет»,- заявил И.Алиев на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахском районе в пятницу.
Глава государства также отметил, что до 2021 года посевная площадь под табак должна быть расширена.
«Предпринятые в сфере табаководства шаги уже дают свои результаты. После этого совещания будет принята серьезная программа»,- отметил И.Алиев.
Производство табака в 2016 году в Азербайджане составило 3,6 тыс. тонн. В текущем году посевную площадь табака планируется повысить до 3 млн. га.
Ф.Исазаде
Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 138 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев назвал Кавказ "единым организмом", где всегда в условиях дружбы и братства проживали различные народы
Доходы ГФСЗ в январе-июле увеличились на 9%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 6 и пострадали 10 человек - МВД
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Гахском районе
Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии новых социальных объектов на северо-западе Азербайджана
Дискаунтер Aldi изъял из продажи в Германии все куриные яйца
Две сотни турецких инструкторов займутся обучением военных в Сомали
Шесть из 10 приглашенных стран подтвердили свое участие в военном параде в Киеве 24 августа - глава Минобороны Украины
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»