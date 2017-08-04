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АПК 04.08.2017 13:18

В Азербайджане необходимо ввести в строй новые предприятия по производству сигарет - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым ввод в эксплуатацию в стране новых фабрик по производству сигарет, сообщает сайт главы государства.

«Производителям табака необходимо выделить льготные кредиты. В каждом районе нужно построить пункты приема и камеры для сушки табака. В стране должны быть запущены современные фабрики по производству сигарет»,- заявил И.Алиев на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахском районе в пятницу.

Глава государства также отметил, что до 2021 года посевная площадь под табак должна быть расширена.

«Предпринятые в сфере табаководства шаги уже дают свои результаты. После этого совещания будет принята серьезная программа»,- отметил И.Алиев.

Производство табака в 2016 году в Азербайджане составило 3,6 тыс. тонн. В текущем году посевную площадь табака планируется повысить до 3 млн. га.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, СИГАРЕТЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]