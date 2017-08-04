НФПП с начала года выделил на развитие хлопководства льготных кредитов на 7 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) в 2017 году выделил на развитие в Азербайджане хлопководства льготных кредитов на общую сумму 7,2 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
«С начала 2017 года на финансирование инвестиционных проектов в рамках развития хлопководства 144 предпринимателям по линии НФПП было выделено льготных кредитов на сумму 7,2 млн манатов», - отметили в фонде.
Как сообщалось ранее, по данным на конец 2016 года на развитие хлопководства НФПП выделил льготные кредиты на сумму свыше 60 млн манатов.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Ахундов
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