Крушение небольшого самолета в Швейцарии привело к гибели пилота и двух подростков

В результате крушения небольшого самолета в Швейцарии погибли три человека, сообщают в пятницу СМИ этой страны.

Катастрофа произошла в горах в кантоне Граубюнден. Погибшие - пилот и двое 14-летних подростков, которые находились на борту. Кроме того, 17-летняя девушка, которая также была в самолете, получила травмы.

В сообщениях указывается, что самолет участвовал в акции местного аэроклуба, члены которого проводили "воздушное крещение" детей, отдыхавших в летнем лагере.

Причины крушения пока не установлены.