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Дальнее зарубежье 04.08.2017 21:17

Крушение небольшого самолета в Швейцарии привело к гибели пилота и двух подростков

В результате крушения небольшого самолета в Швейцарии погибли три человека, сообщают в пятницу СМИ этой страны.

Катастрофа произошла в горах в кантоне Граубюнден. Погибшие - пилот и двое 14-летних подростков, которые находились на борту. Кроме того, 17-летняя девушка, которая также была в самолете, получила травмы.

В сообщениях указывается, что самолет участвовал в акции местного аэроклуба, члены которого проводили "воздушное крещение" детей, отдыхавших в летнем лагере.

Причины крушения пока не установлены.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]