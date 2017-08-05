Выход США из соглашения по климату является чудовищной ошибкой - глава Минприроды РФ

Глава Минприроды РФ Сергей Донской назвал ошибкой действия властей США по выходу из Парижского соглашения по климату.

"Чудовищная ошибка!!! Трамп фактически абортировал Парижское соглашение, исключив из него США, крупнейшего игрока", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в "Фейсбуке" С.Донского.

Он добавил, что ничего неожиданного в поступке американской стороны нет, и напомнил об истории отношения властей США к климатическому акту.

"С точки зрения истории - ничего неожиданного - он повторил действия США по первому международному акту борьбы с изменением климата на планете - Киотскому протоколу", - говорится в сообщении С.Донского.

Госдепартамент США опубликовал в субботу официальное уведомление для ООН о выходе страны из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.