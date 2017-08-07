В страны ЕС в безвизовом режиме въехали 162 тыс. украинцев - Госпогранслужба Украины

По состоянию на 4 августа более 162 тыс. граждан Украины воспользовались правом безвизового въезда в страны Европейского союза, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"Количество отказов - 0,03%, всего 55 человек. Из них 18 - это превышение срока пребывания, 37 - неподтверждение цели поездки", - сказал П.Цигикал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также рассказал, что проблема с очередями на границе по сути решена.

"Принят ряд мер во исполнение соответствующего указания президента. Это и перенаправление потоков, и выделение отдельных полос для автомобилей с иностранными номерами, чтобы разгрузить другие полосы движения", - пояснил П.Цигикал.

Безвизовый режим для туристических поездок между Украиной и Европейским союзом вступил в силу с 11 июня 2017 года. Граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз и находиться там до 90 дней в течение 180 дней.