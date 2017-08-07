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АПК 07.08.2017 15:00

Агролизинг закупает удобрения и гербициды

ОАО «Агролизинг» объявило тендер на закупку удобрений и средств для борьбы с сорняками (гербицидов), отмечается в тендерном объявлении общества.

Тендер проводится по шести лотам, первый из которых предполагает закупку нитрата аммония, второй – аммофоса, третий – нитроаммофоски, четвертый – карбамида, пятый – сульфата аммония, шестой – гербицидов.

Стоимость участия в каждом из лотов составляет 500 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 14 сентября, вскрытие тендерных предложений – 15 сентября.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Ахундов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, ЗАКУПКА, УДОБРЕНИЯ, ГЕРБИЦИДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]