Агролизинг закупает удобрения и гербициды

ОАО «Агролизинг» объявило тендер на закупку удобрений и средств для борьбы с сорняками (гербицидов), отмечается в тендерном объявлении общества.

Тендер проводится по шести лотам, первый из которых предполагает закупку нитрата аммония, второй – аммофоса, третий – нитроаммофоски, четвертый – карбамида, пятый – сульфата аммония, шестой – гербицидов.

Стоимость участия в каждом из лотов составляет 500 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 14 сентября, вскрытие тендерных предложений – 15 сентября.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Ахундов