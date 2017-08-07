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Внешняя политика 07.08.2017 15:22

Коста-Рика открывает посольство в Баку – МИД Азербайджана

Коста-Рика планирует открыть посольство в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в понедельник временного поверенного в делах Коста-Рики в Баку Хайро Франсиско Лопеса Боланьоса.

«Дипломат вручил П.Мирзазаде письмо главы МИД Коста-Рики Мануэля Гонсалеса Санса адресованное министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову в связи с назначением Х.Боланьоса временным поверенным в делах Коста-Рики в Азербайджане

и открытием посольства в Баку»,- говорится в сообщении.

Коста-риканское дипведомство станет 64-м посольством, аккредитованным в Азербайджане. Кроме того, в стране аккредитованы 12 международных организаций и 4 Генеральных консульства.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОСТА/РИКА, ПОСОЛЬСТВО, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]