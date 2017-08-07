Коста-Рика открывает посольство в Баку – МИД Азербайджана

Коста-Рика планирует открыть посольство в Баку, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в понедельник временного поверенного в делах Коста-Рики в Баку Хайро Франсиско Лопеса Боланьоса.
«Дипломат вручил П.Мирзазаде письмо главы МИД Коста-Рики Мануэля Гонсалеса Санса адресованное министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову в связи с назначением Х.Боланьоса временным поверенным в делах Коста-Рики в Азербайджане
и открытием посольства в Баку»,- говорится в сообщении.
Коста-риканское дипведомство станет 64-м посольством, аккредитованным в Азербайджане. Кроме того, в стране аккредитованы 12 международных организаций и 4 Генеральных консульства.
Ф.Исазаде
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