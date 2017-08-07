Определились зарплаты сотрудников представительств по административно-территориальным округам глав ИВ Гянджи и Сумгайыта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес в понедельник поправки в распоряжение главы государства «О повышении заработных плат государственных служащих» от 9 июля 2008 года.
В соответствии с текущим распоряжением, определяются заработные платы сотрудников представительств глав Исполнительных властей Гянджи и Сумгайыта по административно-территориальным округам (АТО), сообщает сайт главы государства.
Так, президент установил зарплаты руководителей представительств глав ИВ Гянджи и Сумгайыта по АТО в размере 365 манат, заместителей руководителей – 345 манат, завсекторами и главных бухгалтеров – 315 манат, главных консультантов – 290 манат, старших консультантов – 285 манат, ведущих консультантов – 280 манат и консультантов – 275 манат.
Р.Бабаев
НФПП готов кредитовать создание предприятий по производству хлеба и переработке молока в Саатлинском районе
Экспорт азербайджанского фундука в I полугодии превысил $32 млн
Потушен пожар в Гирканском Национальном парке Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил закон «О страховании от безработицы»
Беспилотные самолеты сэкономят авиакомпаниям $35 млрд в год - UBS
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Алиев выделил 6 млн манатов на строительство автодороги и нового здания школы искусств на северо-западе Азербайджана
Нижняя палата парламента ЮАР проведет во вторник тайное голосование по вотуму недоверия президенту
Объекты на военном полигоне армии Молдавии модернизируются в рамках американской программы уже пять лет - Минобороны
Берлин готов нормализовать отношения с Турцией в случае смягчения риторики Анкары - МИД ФРГ
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Даже небольшие интернет-пакеты Nar стали безлимитными
Компания Bakcell провела очередной семинар на тему «Введение в область мобильных телекоммуникаций»
Стартовал проект «Школа обучения», для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, проживающих в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»