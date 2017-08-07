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Внутренняя политика 07.08.2017 19:06

Определились зарплаты сотрудников представительств по административно-территориальным округам глав ИВ Гянджи и Сумгайыта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес в понедельник поправки в распоряжение главы государства «О повышении заработных плат государственных служащих» от 9 июля 2008 года.

В соответствии с текущим распоряжением, определяются заработные платы сотрудников представительств глав Исполнительных властей Гянджи и Сумгайыта по административно-территориальным округам (АТО), сообщает сайт главы государства.

Так, президент установил зарплаты руководителей представительств глав ИВ Гянджи и Сумгайыта по АТО в размере 365 манат, заместителей руководителей – 345 манат, завсекторами и главных бухгалтеров – 315 манат, главных консультантов – 290 манат, старших консультантов – 285 манат, ведущих консультантов – 280 манат и консультантов – 275 манат.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]