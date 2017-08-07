МИД РФ предупредил о новых антитуристических акциях в Испании

Новые акции протеста, направленные против массового туризма, возможны в регионах Испании, сообщает в понедельник ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
"Возможны протестные антитуристические выступления леворадикалов в Сан-Себастьяне, Барселоне, Валенсии и на Балеарах", - говорится в сообщении центра в Twitter.
Ранее группировка Arran провела ряд акций в Барселоне и на Майорке, направленных против массового туризма. В городе Пальма-де-Майорка представители радикальной молодежной группировки напали на ресторан. Посетителей популярного заведения Mar de Nudos и их еду забросали конфетти. От действий Arran также пострадали пришвартованные в порту суда. Активисты оставили послания на баннерах - "массовый туризм убивает Майорку".
В Барселоне широкую огласку получили действия Arran по организации нападения на туристический автобус. Люди в масках остановили автобус, проткнули колесо и оставили надписи на лобовом стекле. Пассажиры не пострадали, но были крайне напуганы, поскольку все это было похоже на действия террористов.
Министр туризма Испании Альваро Надаль заявил, что власти страны крайне обеспокоены ситуацией и будут действовать максимально жестко и слаженно против подобных акций.
Ранее акции Arran, основанной в 2012 году и связанной с сепаратистами Каталонии, не были направлены на туристов. Представители организации заявляют, что они борются против капиталистической системы, за независимость Каталонии и мировую справедливость.
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