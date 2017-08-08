Улюкаев останется еще полгода под домашним арестом

Замоскворецкий суд Москвы продлил на полгода домашний арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве на 2 млн долларов, передает корреспондент "Интерфакса".

"Судом было удовлетворено ходатайство государственного обвинителя о продлении Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста на полгода, то есть до 27 января 2018 года",- сказала журналистам пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Во вторник в районном суде прошли предварительные слушания по делу в отношении А.Улюкаева.