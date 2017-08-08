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СНГ 08.08.2017 16:33

Улюкаев останется еще полгода под домашним арестом

Замоскворецкий суд Москвы продлил на полгода домашний арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве на 2 млн долларов, передает корреспондент "Интерфакса".

"Судом было удовлетворено ходатайство государственного обвинителя о продлении Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста на полгода, то есть до 27 января 2018 года",- сказала журналистам пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Во вторник в районном суде прошли предварительные слушания по делу в отношении А.Улюкаева.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, АРЕСТ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]