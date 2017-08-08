Бурджанадзе планирует побороться за пост президента Грузии

Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе собирается принять участие в президентских выборах в республике, запланированных на 2018 год.

"Да, я собираюсь выдвигать свою кандидатуру, но опять-таки все зависит от того, какие действия предпримет "Грузинская мечта" (правящая в стране партия - ИФ). Они меняют законодательные нормы. Они хотели изменить законодательство так, чтобы сделать Грузию полностью парламентской республикой, они хотели, чтобы следующего президента избирали не на прямых (всеобщих) выборах, а в парламенте", - сказала Н.Бурджанадзе в интервью RT.