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Регион 08.08.2017 16:41

Бурджанадзе планирует побороться за пост президента Грузии

Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе собирается принять участие в президентских выборах в республике, запланированных на 2018 год.

"Да, я собираюсь выдвигать свою кандидатуру, но опять-таки все зависит от того, какие действия предпримет "Грузинская мечта" (правящая в стране партия - ИФ). Они меняют законодательные нормы. Они хотели изменить законодательство так, чтобы сделать Грузию полностью парламентской республикой, они хотели, чтобы следующего президента избирали не на прямых (всеобщих) выборах, а в парламенте", - сказала Н.Бурджанадзе в интервью RT.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БУРДЖАНАДЗЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]